Страховые пенсии по старости в РФ ждет индексация

28 сен. 22:00

Страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%, сообщила пресс-служба Минтруда России, уточнив, что средний размер выплат увеличится до 21 864 рублей.

"Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8%",- сообщает ведомство.

В Минтруда отметили, что всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий – почти 9 трлн рублей.