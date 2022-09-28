Власти Грузии увеличат штрафы за незаконную уличную торговлю 

28 сен. 21:55

В Грузии ужесточат санкции за незаконную уличную торговлю - соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП) страны уже представлены парламенту на рассмотрение и утверждение.

Сейчас уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 (более $7) до 50 лари ($17,7) с конфискацией товара. Tсли торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то будет оштрафован на 50 или 100 лари ($35,4) или заключен под арест на семь дней. Поправки предусматривают дополнительные санкции за повторное совершение правонарушения, а также за уличную торговлю с использованием транспортного средства, его прицепа или иного движущегося средства, - передает Sputnik Грузия.

Так, если поправки будут приняты, то в случае повторной уличной торговли без разрешения физическое или юридическое лицо будет оштрафовано на сумму от 100 до 200 лари ($70,9) с конфискацией предмета правонарушения. Незаконная торговля с использованием транспортного средства, его прицепа или любого другого движущегося средства влечет за собой штраф в размере 500 лари ($177,3) с конфискацией товара.

В случае неподчинения нарушителю грозит штраф в размере тысячи лари с конфискацией товара.