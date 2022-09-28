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Белый дом: Байден не обещал уничтожить "Северный поток"

Белый дом: Байден не обещал уничтожить &quot;Северный поток&quot;

Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток-2", а не уничтожить его, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент сказал, что "Северный поток — 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент", - цитирует ее РИА Новости.

Так она ответила на просьбу дать комментарий на высказывания российских официальных лиц, цитировавших "угрозы Байдена покончить с "Северным потоком".

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