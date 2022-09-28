В Грузии домашних питомцев бесплатно провакцинируют от бешенства

28 сен. 21:36

Агентство продовольствия в связи со Всемирным днем борьбы с бешенством проводит в Грузии бесплатную вакцинацию домашних животных, сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцинация питомцев против бешенства стартовала в Грузии с 28 сентября и продлится до 1 октября включительно.

В "Круглом саду" Тбилиси организовали специальное пространство, где любой желающий мог уколоть своего питомца от бешенства и получить информацию о предотвращении заболевания.

Отмечается, что 1 октября бесплатная вакцинация животных пройдет еще в двух районах столицы Грузии – Варкетили и Диди Дигоми.