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Маткапитал второго ребенка вырастет до 779 тыс рублей

Маткапитал второго ребенка вырастет до 779 тыс рублей

Материнский капитал в следующем году проиндексируют по уровню фактической инфляции, выплаты на первого ребенка вырастут до 589,5 тысяч рублей, на второго – до 779 тысяч рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой материнский капитал на первого ребенка будет увеличен на 65 тыс. рублей и составит 589,5 тысяч рублей, на второго ребенка – на 85,9 тыс. рублей и составит 779 тысяч рублей", - приводит слова главы ведомства пресс-служба Минтруда.

Уточняется, что всего на выплату материнского капитала в 2023 году планируется направить более 550 млрд рублей.

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