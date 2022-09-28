Грозный останется без света в четверг

28 сен. 21:19

Электроснабжение ряда абонентов будет приостановлено в Грозном и нескольких районах Чечни 29 сентября, сообщает пресс-служба "Чеченэнерго".

Уточняется, что ограничения будут введены с 9.00 в селениях Валерик, Автуры и Знаменское. Не будет света и в домах в Шали. Восстановить подача электроэнергии будет восстановлена до 17.00.

Затем с 13.00 свет пропадет в Байсангуровском районе столицы региона на улицах Сайханова, Краснофлотской, Культурной, Здоровой, Питомника, Желябова, поселок Шейха Дауда-Хаджи, Филатова, М.Х.Митаева, И.И.Мадаева, Черноглазая.

Не будет света и в домах по улицам Воздвиженская, Загаева, Поняткова, 2 пер. Гудермесский, Ш.Х. Митаева, Г.Х. Митаева, Мукаева, Ерохова, Голикова, Кундухова, Исаева, Бейбулатова, Албагачиева, Мальцева.

Также без электричества на время останутся и жители улиц Леонова, Висаитова, Комарова, Ханкальская, переулка Ханкальский, Узуева, Восточной объездной, переулка Филатова, Ситникова, Мальцева. Свет вернется до 18.00.