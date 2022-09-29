Названа дата окончания сезона фонтанов в Москве

29 сен. 3:05

Московские фонтаны прекратят работать уже в субботу, 1 октября, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"После того, как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют их со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к мероприятиям по консервации", - пояснил он.

По словам Бирюкова, фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами укроют специальными конструкциями. Так, фонтаны "Репинский" и "Пушкинский" защитят металлическими щитами. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду в этом году, как и всегда, полностью демонтируют. Сухие фонтаны в парках и на площадях уберегут от повреждений с помощью специальных экранов.