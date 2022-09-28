Ряд улиц Москвы перекроют 30 сентября

28 сен. 20:55

В Москве несколько центральных улиц и набережных будут временно закрыты для движения 30 сентября, сообщает департамент транспорта города.

"30 сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные – просим отказаться от поездок на личных авто в центр города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 6:00 мск будут закрыты для движения Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также Кремлевская, Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и площадь Васильевский спуск. С 13:00 будет закроются Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочный переулок, Малый Москворецкий мост и Кадашевская набережная. С 14:00 будет закроется проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.

В ведомстве добавили, что возможны дополнительные ограничения, а также рекомендовали жителям столицы планировать маршруты заранее и обращать внимание на знаки.