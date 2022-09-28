Жилой комплекс из 23 домов появится в Шуше

28 сен. 20:38

Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов рассказал о строительстве жилого комплекса в Шуше, который будет состоять из 23 домов и включать 450 квартир.

Информируя Ильхама Алиева о ходе строительства, Керимов сообщил, что работы по возведению 8 домов начались 1 июля текущего года, остальных 15 домов - 1 сентября.

Он также подчеркнул, что комплекс включает 28 однокомнатных, 195 двухкомнатных, 190 трехкомнатных, 30 четырехкомнатных и семь пятикомнатных квартир. Здания будут 3-х и 5-этажные.