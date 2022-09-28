В России заявили о замедлении спада ВВП

28 сен. 20:22

В августе ВВП РФ замедлилось до 4,1% в годовом выражении с 4,3% в июле, по итогам января-августа спад составил 1,5%, сказано в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

"По оценке Минэкономразвития России, в августе снижение ВВП продолжило замедляться и составило 4,1% год к году после 4,3% год к году в июле", - говорится в тексте.

В документе указано, что в январе-августе этого года экономика сократилась на 1,5% в годовом выражении.

"В августе экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и строительстве, а также улучшением динамики в сельском хозяйстве", - отмечается в обзоре.

По прогнозу ведомства, снижение ВВП в этом году составит 2,9%, в 2023 замедлится до 0,8%. В 2024-2025 годах министерство ожидает рост экономики на 2,6% ежегодно.