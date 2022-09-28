В Москве создадут самый большой в России фасад в стиле ар-деко

28 сен. 20:27

В Москве появится самый большой в России фасад в архитектурном стиле ар-деко. Об этом сообщил историк-краевед и публицист Андрей Леднев.

По его словам, им станет новый дом возле парка "Останкино". "В отличие от классических примеров ар-деко - высоток и небоскребов, это архитектурное полотно длиной 250 м и высотой 100 м", - цитирует Леднева ТАСС.

Он подчеркнул, что после того, как строительные работы завершатся, дом может быть включен в состав архитектурных экскурсий по стилю ар-деко в российской столице.