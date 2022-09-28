Ставрополье сообщило о рекордном падении уровня безработицы

28 сен. 20:13

Одного из самых низких уровней безработицы удалось достичь в Ставропольском крае за все время мониторинга рынка труда, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края. Также отмечен высокий уровень экономической активности в регионе.

"Уровень безработицы на Ставрополье не превышает 0,68%, что является одним из самых низких показателей за весь период мониторинга рынка труда. Доходы регионального бюджета соответствуют изначально запланированным параметрам", - пояснили в пресс-службе.

Один из самых низких уровней безработицы на Ставрополье отмечался перед началом пандемии, добавили там, уточнив, что в начале 2020 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,7%, а к концу года он повысился до 6,1%.