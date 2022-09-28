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Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел переговоры с главой Минобороны Грузии

Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел переговоры с главой Минобороны Грузии

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев провел переговоры с министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе. Об этом сообщает минобороны Азербайджана.

Передав министру обороны Грузии приветствия министра обороны Азербайджана, Велиев отметил высокий уровень двустороннего военного сотрудничества.

Далее он подчеркнул, что азербайджано-грузинские отношения основываются на дружбе и взаимном доверии. Кроме того, укреплению двустороннего сотрудничества способствуют и регулярные встречи глав государств.

По данным пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства, было подчеркнуто, что эти отношения, отвечают взаимным интересам, служат обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.

Также стороны обменялись мнениями и по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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