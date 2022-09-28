Египтяне теперь живут в кредит

По данным туроператоров, в начале осени спрос на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе с перелетом на прямых рейсах оказался очень высоким. Все ограничения на авиасообщение с Египтом были сняты в ноябре 2021 года, но с марта этого года после введения санкций против российской авиаотрасли, объем перевозок остается ограниченным. Тем не менее помимо увеличения продаж, трендом сезона в Египте стало смещение спроса в сторону люксового сегмента. О том, насколько "люксово" живут сами египтяне, рассказывает Al-Monitor.

Раньше египтяне покупали в рассрочку только товары длительного пользования, а теперь приобретают в кредит одежду, учебники, канцелярские принадлежности и продукты питания. Многим семьям едва удается сводить концы с концами. По данным государственного Управления финансовыми операциями (УФО), потребительское кредитование выросло на 7% до 7,32 млрд фунтов ($734 млн) во втором квартале 2022 года по сравнению с 6,84 млрд фунтами в первом квартале. Компании, выдающие потребительские кредиты, процветают, поскольку количество их клиентов растет на фоне высокой инфляции, лишающей многие семьи возможности совершать покупки за наличные деньги.

По данным государственного Центрального агентства общественной мобилизации и статистики, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос до 15,3% в августе в годовом исчислении с 14,6% месяцем ранее.

Потребительское кредитование - небанковский финансовый инструмент. Компания предоставляет клиентам кредит на покупку товаров и услуг без возможности открытия депозита. ”Потребительское кредитование предназначено для тех, кто не может рассчитаться за товары и услуги. Клиенты отдают долг через какое-то время, как минимум через полгода”, - объясняет юрист Саад Бадави, глава юридической фирмы Badawy. По его словам, законодательство, принятое в 2020 году, регулирует потребительское кредитование и создание компаний, специализирующихся на подобного рода кредитах.

”Новый закон - одна из мер, предпринятых правительством с целью обеспечить доступ к финансам, необходимый для роста и экономического развития. Кредиты стимулируют совокупный внутренний спрос. Небанковские кредитные решения - относительно дешевый инструмент по сравнению с банковскими займами”, - уточнил Бадави, добавив, что более высокие ключевые ставки вынуждают потребителей покупать товары напрямую у розничных торговцев через потребительские кредиты, а не банки”.

По данным Управления финансовыми операциями, во втором квартале этого года на автомобили и транспортные средства пришлось 2,49 млрд фунтов ($127 млн) или 34% потребительских кредитов; на электрические и электронные устройства - 32% кредитных продаж среди 15 лицензированных кредиторов страны.

Основные египетские компании, предлагающие потребительские кредиты - ValU, Halan, Contact, Souhoola, Aman и Forsa. По данным УФО, на Contact пришлось 43,4% рыночной доли во втором квартале 2022 года.

По словам Бадави, хотя в законодательстве изложены четкие правила для защиты потребителей и поставщиков услуг, несколько незарегистрированных компаний и ряд частных лиц предлагают потребительские кредиты, используя возможности процветающего бизнеса. ”Людям следует держаться подальше от компаний, которые незаконным образом предлагают свои кредитные услуги. Закон предусматривает соблюдение нескольких требований, в частности проверку платежеспособности и ограничение кредитования, исходя из дохода потребителя с тем, чтобы минимизировать риски в случае неспособности выплатить долг”, - говорит Бадави.

Розничные торговцы по всей стране также предлагают кредиты практически на все товары с тем, чтобы распродать свои запасы, а компании, предоставляющие займы, активно убеждают потребителей приобретать продукты питания, фрукты и тому подобное в кредит.

”Мои ежемесячные расходы на продукты питания составляют 5 тыс фунтов ($250). Я буду выплачивать по 500 фунтов каждый месяц на протяжении двух лет. Покупаю сейчас - плачу потом, - говорит 38-летний инженер Мохамед Махруз. - То же самое касается здравоохранения, платы за обучение в школе и колледже, покупки игрушек и даже мобильного счета. Подписываешь контракт с компанией, предоставляющей потребительский кредит и платишь по минимальной процентной ставке”.

16 сентября ведущий Амр Адиб в эфире программы Al Hekaya (История) на канале MBC Misr призвал граждан Египта отказаться от покупок в кредит и начать экономить. ”Ничего не покупайте в рассрочку. Если машина слишком дорогая, не берите ее!” Однако для многих семей подобный совет неприемлем.

”Речь идет не о покупке машин и предметов роскоши. Я плачу за учебу своих детей. Я не могу позволить себе взять кредит в банке, потому что он слишком дорогой. Потребительский кредит дешевле, да и условия удобнее, - объяснила 45-летняя фармацевт Нахид Халил. - Ставка по моему потребительскому кредиту составляет 8%, он дешевле. Мне, как потребителю, банковский кредит недоступен”.

По данным Центрального банка Египта, депозитная ставка составляет 11,25%, а кредитная - 12,25%. ”Разумно ли брать потребительский кредит на покупку продуктов питания? Семьям сложно себя обеспечивать. Приходится выживать”, - добавила Нахид Халил.