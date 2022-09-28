Азербайджанский военный ранен в ходе обстрела со стороны Армении

28 сен. 19:22

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Алагелляр Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Несмотря на достигнутую договоренности о прекращении огня, 28 сентября примерно в 18:00 по местному времени подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения армии Азербайджана в направлении Алагелляр Кельбаджарского района", - сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что в результате обстрела был ранен военнослужащий Искендеров Ниджат Хидаят оглу. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что подразделения армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры. В ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за инцидент лежит на руководстве Армении.