В Талдыкоргане жертвой ДТП стал двухлетний малыш

28 сен. 19:31

Легковушка насмерть сбила двухлетнего ребенка в Талдыкоргане, сообщает пресс-служба департамента полиции Жетысуской области.

Трагедия произошла днем в микрорайоне Шыгыс. Малыш играл на проезжей части у своего дома. Двигавшийся по дороге 38-летний владелец "Toyota Cresta" не заметил ребенка и наехал на него.

"К сожалению, ребенок в ДТП погиб. По факту с назначением необходимых экспертиз начато расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция выразила соболезнование родным в связи с гибелью несовершеннолетнего.