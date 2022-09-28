Росстат сообщил о подорожании бензина

28 сен. 19:11

Средние потребительские цены на бензин на российской территории с 19 по 25 сентября 2022 года выросли на 1 копейку и составили 50,77 рубля за литр, сообщает Росстат.

Уточняется, что средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 не изменились, составив 47,25 и 51,35 рубля за литр соответственно. "Цена Аи-98 выросла на 8 копеек - до 60,94 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11 копеек - до 54,93 рубля за литр", - говорится в сообщении статистического ведомства.

Уточняется, что рост цен на бензин отмечен в 16 субъектах Российской Федерации.