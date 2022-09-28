Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении принципов международного права

28 сен. 19:01

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила президента Беларуси Александра Лукашенко в нарушении двусторонних отношений и принципов международного права из-за посещения Абхазии.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер впервые посетил Абхазию с официальным визитом и обсудил с главой республики Асланом Бжанией вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

"Я решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это является недопустимым нарушением закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права", - выразила мнение президент Грузии.