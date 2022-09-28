В ЕК раскрыли одну из целей новых антироссийских санкций

28 сен. 18:50

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с предложением по новому пакету санкций против России, заявила, что их введение лишат российский оборонный комплекс ключевых технологий.

"Здесь главная цель - лишить российский оборонный комплекс ключевых технологий", - приводит ее слова РИА Новости.

Она отметила, что Европа хочет еще больше изолировать российскую экономику и нанести ей ущерб. Мы предлагаем ввести новые запреты на российские товары, это лишит Россию дополнительных 7 миллиардов евро", - добавила глава ЕК.

По словам Ляйен, планируется расширить список товаров, которые не будут поставляться в Россию. "Это касается сектора авиации, электроники, определенных химических веществ", - заключила глава Еврокомиссии.