Меликов принял посла ОАЭ в России

28 сен. 18:21

Делегация посольства ОАЭ в РФ во главе с послом Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером встретилась с главой Дагестана Сергеем Меликовым, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Дипломаты прибыли в Дагестан для участия в "Неделе культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации".

Стороны обсудили расширение сотрудничества, в том числе в культурной, туристической, экономической сферах.

В пресс-службе отметили, что первым шагом в сближении между народами станут мероприятия в рамках недели культуры ОАЭ в России.