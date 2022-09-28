Меликов принял посла ОАЭ в России

Делегация посольства ОАЭ в РФ во главе с послом Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером встретилась с главой Дагестана Сергеем Меликовым, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Дипломаты прибыли в Дагестан для участия в "Неделе культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации".
Стороны обсудили расширение сотрудничества, в том числе в культурной, туристической, экономической сферах.
В пресс-службе отметили, что первым шагом в сближении между народами станут мероприятия в рамках недели культуры ОАЭ в России.