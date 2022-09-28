Токаев поставил задачу как можно скорее перевести учебники в Казахстане в цифровой формат

28 сен. 17:55

В Казахстане ускорят перевод учебников в цифровой формат, чтобы снизить физическую нагрузку на школьников. Такое поручение на заседании Высшего совета по реформам дал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что сегодня поступает очень много жалоб в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками.

"Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. В общем, речь о максимальной цифровизации всего процесса обучения", - цитирует главу государства ТАСС.