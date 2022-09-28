Орбан призвал венгров покончить с ростом цен на энергию

28 сен. 17:36

Венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Брюссель в навязывании Евросоюзу санкций.

"Брюссель навязал санкции на энергию странам-членам ЕС, и с тех пор цены на энергию взлетели до небес... Сейчас каждый европейский гражданин платит половину санкционной цены за энергию", - цитирует его РИА Новости.

Также он призвал всех венгров высказать свое мнение о санкциях в ходе национальной консультации и покончить с высокими ценами на энергоносители.

Правительство сегодня на заседании приняло инициативу фракции "Фидес", мы запускаем национальную консультацию по вопросу санкций. Всех прошу высказать свое мнение, потому что только общими усилиями мы можем положить конец росту цен на энергию", - добавил премьер.