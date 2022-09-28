Bloomberg предупредил о возможно климатической катастрофе

28 сен. 17:24

Последствия аварии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" могут стать причинами климатической катастрофы, пишет Bloomberg.

"Учитывая, что на протяжении 20 лет тонна метана оказывает на климат влияние в 80 раз большее, чем углекислый газ, перспектива масштабной и крайне опасной утечки вызывает серьезную тревогу", - сказал агентству старший научный сотрудник некоммерческой климатической организации Clean Air Task Force Дэвид Маккейб.

По его словам, в настоящее время есть некая неопределенность, но, если эти трубопроводы выйдут из строя, последствия для климата будут катастрофическими и могут стать беспрецедентными.