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Азербайджан, Турция и Грузия готовятся к совместным учениям спецназа "Кавказский орел-2022"

Азербайджан, Турция и Грузия готовятся к совместным учениям спецназа &quot;Кавказский орел-2022&quot;

В Тбилиси состоялась встреча начальника Генерального штаба Азербайджана Керима Велиева и командующего Силами обороны Грузии Георгия Матиашвили. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"В ходе встречи подчеркивалась важность проведения совместных учений, конференций и тренингов как в двустороннем формате, так и в трехстороннем формате Азербайджан-Грузия-Турция, а также в рамках НАТО", - поведали в пресс-службе.

В частности, стороны поговорили о подготовке к проведению в октябре 2022 года совместных учений подразделений специального назначения "Кавказский орел-2022", в которых примут участие военные Азербайджана, Турции и Грузии, а также о компьютеризированных командно-штабных учений "Eternity-2023". Кроме того, обсуждалось обеспечение мира и безопасности в регионе, текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества двух стран в военной сфере.

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