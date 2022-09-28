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На территории ростовского винзавода вырастет новый торговый центр

На территории ростовского винзавода вырастет новый торговый центр

Экспертиза одобрила строительство торгового центра на месте бывшего ростовского винного завода.

Застраивать территорию на Буденновском проспекте донской столицы будет ООО "ВИНЗАВОДЪ", которое вложит в проект 1,5 млрд рублей, - передает "АиФ-Ростов".

Ранее планировалось построить на месте завода креативный кластер - комплекс торговых, административных и выставочных объектов, где будут находиться деловые и офисные помещения, апартаменты, современные коворкинги, различные форматы общепита и фитнес-центры, пространства для торговли и оказания услуг, места рекреации и занятий для детей и взрослых.

Открытие центра намечено на 2024 год.

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