На территории ростовского винзавода вырастет новый торговый центр

28 сен. 16:58

Экспертиза одобрила строительство торгового центра на месте бывшего ростовского винного завода.

Застраивать территорию на Буденновском проспекте донской столицы будет ООО "ВИНЗАВОДЪ", которое вложит в проект 1,5 млрд рублей, - передает "АиФ-Ростов".

Ранее планировалось построить на месте завода креативный кластер - комплекс торговых, административных и выставочных объектов, где будут находиться деловые и офисные помещения, апартаменты, современные коворкинги, различные форматы общепита и фитнес-центры, пространства для торговли и оказания услуг, места рекреации и занятий для детей и взрослых.

Открытие центра намечено на 2024 год.