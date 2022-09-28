Школы Ставрополя закроют для посещения родителями учеников

28 сен. 16:50

После трагедии в Ижевске власти Ставрополя приняли решение закрыть городские школы для посещения родителями учеников, - сообщают в пресс-службе муниципалитета.

В образовательных учреждениях краевой столицы ужесточают меры безопасности: теперь в каждой школе будет только один действующий вход, и пройти мимо охраны ни у кого не получится. Взрослые же смогут попасть внутрь только по предварительной договоренности с классным руководителем, - передает "АиФ-Ставрополье".

Накануне во всех учебных заведениях краевой столицы начались проверки на соответствие требованиям антитеррористической безопасности, а с педагогами и персоналом школ провели инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях.

"Сейчас необходимо уделить внимание каждому нюансу", - призвал глава города Иван Ульянченко.