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Кубанские депутаты переизбрали председателем краевого Заксобрания Юрия Бурлачко

Кубанские депутаты переизбрали председателем краевого Заксобрания Юрия Бурлачко

Председателем кубанского парламента на второй срок единогласно был избран Юрий Бурлачко, - сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

На первой сессии Заксобрания края депутаты седьмого созыва приняли решение о наделении полномочиями председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, который ранее возглавлял шестой созыв, а присутствовавший на заседании губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что опыт и профессионализм предыдущих созывов регионального парламента сохраняются в представительном органе уже на протяжении десятилетий.

"Ответственность за результаты седьмого созыва лежит на каждом из вас. Вы должны быть людьми, которые обязаны сдержать свои обещания перед избирателями, потому что они понадеялись на вас в непростое время и надеются сейчас", - цитирует слова Кондратьева "Интерфакс".

Руководитель краевого парламента заверил депутатов, что конструктивный диалог между ЗСК, исполнительной властью и другими ведомствами будет сохранен.

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