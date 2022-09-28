Установки на деторождение сформируют у российских женщин

28 сен. 16:24

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал акушеров-гинекологов формировать у российских женщин репродуктивного возраста, а также у девочек установки на рождение детей и на создание многодетных семей, такое заявление он сделал на научно-образовательном форуме "Мать и дитя - 2022".

Помимо этого, министр уточнил, что в 2020 году на неонатальный скрининг направлены дополнительные средства, ранее получил поддержку проект по расширению данного вида исследований.

"И со следующего года мы переходим в новый формат. Оборудование закупается, поставляется", - цитирует Мурашко "Интерфакс".