АТОР: прекращение работы карт "Мир" в Турции не скажется на турпотоке из России

28 сен. 16:19

Отказ ряда турецких банков от работы с картой "Мир" не скажется на туристическом потоке из России. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

"Отказ турецких банков от работы с "Миром" не повлияет на туристов: вряд ли кто-то из-за этого отменит забронированный тур или передумает покупать поездку", - сказала она в интервью турецкой газете Dunya.

Исполнительный директор АТОР пояснила, что у туристов из России сейчас нет лучшего направления зарубежного отдыха, чем Турция.

Ломидзе отметила, что подавляющее большинство российских путешественников в Анталье выбирают отели с системой "все включено" и редко их покидают, поэтому больше проблем возникнет у туристов в Стамбуле, где популярны городские экскурсионные туры, передает "Интерфакс".