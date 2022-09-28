СМИ: администрация Байдена готовит новые антироссийские санкции

28 сен. 16:12

Администрация президента США Джо Байдена готовит новую серию санкций против РФ, которые могут затронуть связанные с государством финансовые структуры, - пишет газета Wall Street Journal.

"Администрация Байдена… намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики", - пишет издание, информируя: новые меры могут быть нацелены на Агентство по страхованию вкладов и национальную платежную систему "Мир", также санкции США против РФ могут коснуться небанковской кредитной организации "Национальный клиринговый центр" и "Национального расчетного депозитария", передает РИА Новости.

Также рассматриваются отключение новых российских банков от SWIFT, расширение мер экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.Окончательное решение по санкциям еще не принято, - отмечает издание.