МИД РФ: Лавров и Байрамов обсудили реализацию Союзнической декларации

28 сен. 16:00

Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о телефонном разговоре главы ведомства Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамов, о котором ранее рассказали в Баку.

"Министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Дипломаты рассмотрели ход выполнения трехсторонних заявлений глав России, Азербайджана и Армении от 2020-2021 годов, договорились активизировать работу по ним.

"Проведена "сверка часов" по отдельным вопросам международной и региональной повестки дня", - добавили в министерстве иностранных дел России.