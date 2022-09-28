В Кисловодске стартует чемпионат России по скейтбордингу

28 сен. 15:58

Уже завтра, 29 сентября, в новом скейт-парке Кисловодска стартует чемпионат России по скейтбордингу, - сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске октября соберутся сильнейшие скейтбордисты из 15 городов страны, чтобы принять участие в чемпионате России по скейтбордингу-2022 в дисциплинах "парк" и "улица". Всероссийские соревнования пройдут в новом скейт-парке, который официально откроют на территории Детско-юношеской спортивной школы по футболу", - рассказал Моисеев, передает ТАСС.

Помимо соревнований, Кисловодск примет первый международный тренерский семинар по скейтбордингу Russian Skate Open, в котором примут участие специалисты сборной России, а также приглашенные спикеры и эксперты.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная России по скейтбордингу сезона 2022-2023 годов.

Завершится чемпионат 3 октября.