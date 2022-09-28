Россия предварительно договорилась с Афганистаном о поставках топлива и зерна

28 сен. 15:39

Власти России и Афганистана предварительно одобрили сделку по поставкам топлива, бензина, СПГ и зерна, сейчас обсуждаются детали, - сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи сообщило, что Афганистан подписал предварительную сделку с Россией по поставкам бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы, передает РИА Новости.

В рамках сделки Россия будет поставлять Афганистану около 1 млн т бензина, 1 млн т дизельного топлива, 500 тыс т сжиженного природного газа (СПГ) и 2 млн т пшеницы в год. Подробности о ценах и способах оплаты не озвучиваются, но известно, что Россия согласилась предоставить скидку относительно мировых рынков на те товары, которые будут поставляться в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.