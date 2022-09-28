Около 66 тысяч человек вернутся на освобожденные земли Азербайджана

На освобожденные территории Азербайджана на начальном этапе, который продлится с 2022 по 2026 год, планируется переселить около 66 тыс человек, сообщил старший консультант спецпредставительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Араз Иманов.

По его словам, на землях, разминированных с ноября 2020 года до настоящего времени, было найдено более 66 тыс мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Независимые эксперты ООН считают, что на освобожденных территориях находится около миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов, и для полной очистки потребуются 25 лет и $50 млрд", - пояснил Араз Иманов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Эльшад Мамедов, план возвращения населения в освобожденные районы будет зависеть прежде всего от хода разминирования территорий.

"Я думаю, это будет зависеть от формата восстановительных работ и от того, в каких регионах будет раньше других обеспечена безопасность с точки зрения обезвреживания минных полей. Как известно, до сегодняшнего дня армянская сторона не предоставила полностью достоверные карты минных полей. А это резко осложняет вопрос оперативного очищения данных территорий от мин, и пока он продолжит оставаться в повестке дня, говорить о возвращении населения в полноформатном режиме будет невозможно", - сказал он.

"В остальном Азербайджан обладает достаточным экономическим потенциалом для решения вопросов, связанных с социально-экономической инфраструктурой, для реализации проектов заселения за свой счет – в этом плане мы не нуждаемся в какой-то иностранной поддержке. Конечно, для ускорения процесса необходим импорт технологий, и в этом смысле сотрудничество с Азербайджаном со стороны иностранных компаний из дружественных стран, которые уважительно относятся к территориальной целостности Азербайджанской Республики, уже реализуется", - обратил внимание Эльшад Мамедов.

"Если говорить непосредственно о районах, где возвращение населения будет реализовываться в широкоформатном и ускоренном режиме, то мы уже становимся свидетелями создания соответствующих населенных пунктов. И в Зангиланском районе, и в Агдамском районе идут соответствующие процессы. Конечно же, пока говорить о том, что идет полномасштабное заселение, рано, поскольку, опять же, регулярно случаются неприятные инциденты подрывов людей на минных полях. А вопросы безопасности в нашем государстве стоят на первом месте", - указал экономист.