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Около 66 тысяч человек вернутся на освобожденные земли Азербайджана

Елизавета Перелыгина, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Около 66 тысяч человек вернутся на освобожденные земли Азербайджана

На освобожденные территории Азербайджана на начальном этапе, который продлится с 2022 по 2026 год, планируется переселить около 66 тыс человек, сообщил старший консультант спецпредставительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Араз Иманов.

По его словам, на землях, разминированных с ноября 2020 года до настоящего времени, было найдено более 66 тыс мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Независимые эксперты ООН считают, что на освобожденных территориях находится около миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов, и для полной очистки потребуются 25 лет и $50 млрд", - пояснил Араз Иманов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экономист Эльшад Мамедов, план возвращения населения в освобожденные районы будет зависеть прежде всего от хода разминирования территорий.

"Я думаю, это будет зависеть от формата восстановительных работ и от того, в каких регионах будет раньше других обеспечена безопасность с точки зрения обезвреживания минных полей. Как известно, до сегодняшнего дня армянская сторона не предоставила полностью достоверные карты минных полей. А это резко осложняет вопрос оперативного очищения данных территорий от мин, и пока он продолжит оставаться в повестке дня, говорить о возвращении населения в полноформатном режиме будет невозможно", - сказал он.

"В остальном Азербайджан обладает достаточным экономическим потенциалом для решения вопросов, связанных с социально-экономической инфраструктурой, для реализации проектов заселения за свой счет – в этом плане мы не нуждаемся в какой-то иностранной поддержке. Конечно, для ускорения процесса необходим импорт технологий, и в этом смысле сотрудничество с Азербайджаном со стороны иностранных компаний из дружественных стран, которые уважительно относятся к территориальной целостности Азербайджанской Республики, уже реализуется", - обратил внимание Эльшад Мамедов. 

"Если говорить непосредственно о районах, где возвращение населения будет реализовываться в широкоформатном и ускоренном режиме, то мы уже становимся свидетелями создания соответствующих населенных пунктов. И в Зангиланском районе, и в Агдамском районе идут соответствующие процессы. Конечно же, пока говорить о том, что идет полномасштабное заселение, рано, поскольку, опять же, регулярно случаются неприятные инциденты подрывов людей на минных полях. А вопросы безопасности в нашем государстве стоят на первом месте", - указал экономист.

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