В Казахстане стартует массовая вакцинация против гриппа и ОРВИ

28 сен. 15:18

Со следующей недели, 3 октября, в Казахстане начнется вакцинация против гриппа и ОРВИ, - заявила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Пик заболеваемости этими болезнями в стране приходится с ноября до середины апреля, поэтому профилактическая работа проводится заблаговременно.

"От сезонного гриппа ежегодно умирают до 650 тыс человек. Именно поэтому так важна вакцинация от гриппа, особенно для защиты детей раннего возраста, пожилых людей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом", - подчеркнула Айжан Есмагамбетова, передает Sputnik Казахстан.

Вакцинация от гриппа помогает не только легче перенести сезонное заболевание, но и дифференцировать грипп и коронавирус, а прививка от гриппа позволяет на 20% облегчить протекание коронавируса, - отметил президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман.

Казахстан уже закупил 2,3 млн доз вакцины "Гриппол+", что позволяет обеспечить бесплатной вакциной 12% населения страны. Планируется, что в первую очередь за счет бюджета будут привиты дети, состоящие на диспансерном учете, и сотрудники медучреждений.