В Баку получили квартиры еще 50 семей шехидов и инвалидов Отечественной войны Азербайджана

28 сен. 15:10

Еще 50 семей шехидов и инвалидов Отечественной войны Азербайджана получили квартиры, сообщает Минтруда и социальной защиты населения страны.

В ходе церемонии предоставления квартир, которая прошла в Сураханском районе Баку, замглавы ведомства Хидаят Абдуллаев пояснил, что власти продолжают реализовать меры по социальной поддержке семей шехидов, инвалидов Отечественной войны.

Документы на квартиры вручили Хидаят Абдуллаев и народный артист Мансум Ибрагимов.

Было указано, что в послевоенный период программа обеспечения жильем была расширена в пять раз, семьи шехидов, инвалиды войны и лица из других уязвимых групп населения получили уже 3 850 квартир. В общей сложности за прошедший период 12 850 льготников были обеспечены квартирами или частными домами.

До конца текущего года семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено еще 1,5 тыс квартир и частных домов. Треть из них - частных дома, построенные в регионах.

В новых квартирах обеспечены все условия для комфортного проживания семей.