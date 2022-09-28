В Назрани тушили пожар в жилом доме

28 сен. 15:00

Сегодня дням в в частном жилом доме в ингушской Назрани вспыхнул жилой дом, - сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Тушить возгорание по улице Насыр-Кортская отправились восемь спасателей и две единицы техники. Прибыв на место, спасатели увидели: огонь охватил не только жилую постройку, но и навес с подсобным помещением. В общей сложности огонь охватил 170 кв м площади, - передает "АиФ-Ставрополье".

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших – сейчас причину возгорания устанавливают специалисты.