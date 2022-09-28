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Генсек НАТО и глава Минобороны Дании обсудили утечку газа на "Северном потоке"

Генсек НАТО и глава Минобороны Дании обсудили утечку газа на &quot;Северном потоке&quot;

Состоялся телефонный разговор генерального секретаря НАТО и Йенса Столтенберга и министра обороны Дании Мортена Бедскова. Об этом в своих социальных сетях сообщил сам глава Североатлантического альянса.

По его словам, главными темами переговоров стали диверсия на "Северном потоке" и защита ключевой инфраструктуры НАТО.

"Обсудили диверсию на трубопроводах "Северного потока" с главой Минобороны нашего ценного союзника Дании. Мы рассмотрели вопросы защиты ключевой инфраструктуры НАТО", - поведал Столтенберг.

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