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В Минводах появится "штрафстоянка" для крупного и мелкого скота

В Минводах появится &quot;штрафстоянка&quot; для крупного и мелкого скота

В Минераловодском городском округе Ставропольского края до конца 2022 года создадут "штрафстоянку" для крупнорогатого и другого скота. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На такой "штрафстоянке" будут содержать животных, которые были отловлены на непредназначенных для выпаса землях.

Правовая и проектная документация в настоящее время находятся на проверке в надзорных органах.

"Бесконтрольный выпас животных вредит благоустройству, сельскому хозяйству и другим отраслям, поэтому теперь будем пресекать халатность хозяев животных", - сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

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