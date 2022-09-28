Эрдоган предложил Зеленскому помощь в демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС

28 сен. 14:37

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых предложил выступить посредником для создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

"Президент Эрдоган выразил глубокое удовлетворение тем, что обмен пленными между Россией и Украиной, над которым они работали в течение длительного времени, успешно завершен. Также он отметил, что соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море работает, предложив применить аналогичный подход в контексте Запорожской атомной электростанции. Его предложение о посредничестве и содействии в создании демилитаризованной зоны вокруг станции остается в силе", - сообщили в канцелярии турецкого президента, передает ТАСС.