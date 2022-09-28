Российское правительство готово к долгосрочным санкциям

28 сен. 14:32

Правительство готово к тому, что антироссийские санкции будут долгосрочными, сообщил на правительственном часе в Госдуме министр экономического развития Максим Решетников.

Он констатировал, что спад экономики достигнет нижней точки в 4 квартале текущего года.

Глава Минэкономразвития напомнил прогноз ведомства, согласно которому по итогам нынешнего года ВВП уменьшится на 2,9%, инвестиции сократятся на 2%, инфляция же замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле и 13,9% на сегодня, в конце года она уменьшится до 12,4%.

"Мы исходим из того, что санкции будут иметь долгосрочный характер. Поэтому не сворачивая антикризисную повестку, переходим к системным среднесрочным задачам адаптации экономики. Для этого одни программы в рамках плана (первоочередных действий - ИФ), которые уже выполнили свои задачи, - завершаем. Другие - продлеваем, третьи - делаем частью системной работы", - цитирует Решетникова "Интерфакс".