МИД Ирана: протестные акции не приведут к смене режима

28 сен. 14:12

Протестные акции, проходящие в Иране, ни в коем случае не приведут к смене режима, - заявил сегодня министр иностранных дел ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян, отметив, что многие протесты являются продуктом иностранных СМИ и внешней агитации.

"Я уверяю, что в Иране не происходит ничего особенного. В Иране не будет смены режима. Не играйте на эмоциях иранского народа", - сказал он в своем послании западным коллегам, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Министр напомнил, что смерть Махсы Амини "серьезно расследуется", отметив, что президент страны Эбрахим Раиси позвонил ее семье. В то же время Амир Абдоллахиян назвал многие протесты продуктом иностранных СМИ и внешней агитации.

"Иранцы - эмоциональные люди, у них чистые чувства, и в первые часы после инцидента они протестовали мирно, а теперь все ждут, когда закончится расследование судебной системы. Но в то же время были некоторые внешние элементы, такие как спутниковые каналы, некоторые веб-сайты, которые поощряли людей выходить на улицы и прибегать к насилию, и поэтому демонстрации превратились в беспорядки", - отметил Абдоллахиян, заявив: если США действительно заботятся об иранском народе, они могут обратить внимание на тот факт, что тысячи иранских детей погибли из-за введенных ими санкций.