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Песков рассказал, что вынудило турецкие банки отказаться от системы "Мир"

Песков рассказал, что вынудило турецкие банки отказаться от системы &quot;Мир&quot;

Турецкие банки были вынуждены отказаться от использования платежной системы "Мир" под беспрецедентным давлением США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением США, им угрожают вторичными санкциями для банковской системы. И это решение, понятно, принято под этим беспрецедентным давлением", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля признал сложность ситуации. По словам Пескова, необходимо совместно искать пути противодействия давлению Вашингтона, чтобы избежать вреда российско-турецкому торгово-экономическому сотрудничеству, а также чтобы обеспечить комфортные условия для миллионов российских туристов, ежегодно отдыхающих в Турции.

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