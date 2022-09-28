Главы МИД Азербайджана и Турции поговорили о ситуации в регионе и саммите ОТГ

28 сен. 13:53

В среду, 28 сентября, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщили в азербайджанском МИД.

Главными темами переговоров стала текущая ситуация в регионе и подготовка к саммиту Организации тюркских государств (ОТГ).

В частности, в ходе беседы было отмечено, что работы, которые проводит Азербайджан на постконфликтном этапе, в том числе масштабные восстановительные работы, служат мирному развитию региона, передает "Интерфакс-Азербайджан".