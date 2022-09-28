В Кремле рассказали, как должна работать зерновая сделка

28 сен. 13:35

Украинское зерно должно в первую очередь идти в беднейшие страны. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, все заинтересованы в том, чтобы эта сделка работала, но чтобы она работала ради своей изначальной цели - ради того, чтобы зерно пошло на рынки беднейших стран", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что для того, чтобы зерно прежде всего получали беднейшие страны, необходимы совместные усилия ООН и гарантов сделки.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.