Аграрии Кубани впервые засеют поля отечественными озимыми

28 сен. 13:41

В Краснодарском крае, одном из крупнейших аграрных регионов России, стартует осенняя посевная кампания – в ходе нее аграрии впервые проведут сев озимых культур семенами российской селекции, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"В целом по краю площадь озимого клина составит почти 1,8 млн га, это на 20 тыс га больше, чем годом ранее. Традиционно львиная доля площади озимых культур будет занята пшеницей - больше 1,6 млн га. Основной сев необходимо завершить традиционно до 25 октября, для нашего региона это оптимальные агрономические сроки", - отметил курирующий вопросы АПК заместитель губернатора региона Андрей Коробка, подчеркнув, что все ресурсы к посевной кампании в регионе есть, передает "Интерфакс".

Сельхозтехника Кубани полностью готова к выходу в поля, в целом господдержка АПК края в этом году превышает 10 млрд рублей, в том числе на растениеводство - 4,3 млрд рублей.