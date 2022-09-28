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Американское посольство призвало граждан США немедленно покинуть Россию

Американское посольство призвало граждан США немедленно покинуть Россию

Гражданам США не стоит совершать поездки в Россию, тем, кто живет в РФ или находится в путешествии по РФ, необходимо немедленно покинуть страну, пока еще есть такая возможность. Об этом сообщает посольство США в РФ.

В дипмиссии напомнили, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. "Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу", - считают в посольстве.

В сообщении также отмечено, что число коммерческих авиарейсов сейчас сильно сократилось, купить билеты на них затруднительно, при этом сухопутные автомобильные и автобусные маршруты все еще доступны.

"Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными", - предупредили в дипмиссии.

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