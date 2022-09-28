Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с строительством новых объектов в Шуше

28 сен. 13:13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами в Шуше.

Глава государства и первая леди побывали в новом жилом комплексе, возводимом в городе Шуша, в отеле, и конференц-центре "Шуша", ознакомились с условиями, созданными в здании специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе, в комплексе имения Мехмандаровых, а также с ремонтно-восстановительными работами в отеле и с ходом строительства здания полной средней школы №1 города Шуша.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева были проинформированы о предстоящих работах по капремонту в административном здании жилищно-коммунальных и ремонтных услуг Управления государственного заповедника города Шуша.