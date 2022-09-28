АСИ предложит жителям Ингушетии освоить востребованные специальности

28 сен. 12:50

Агентство стратегических инициатив (АСИ) обеспечит в Ингушетии подготовку необходимых региону кадров и поможет ему реализовать инвестиционные проекты, - сообщает пресс-служба агентства.

"АСИ планирует предложить жителям региона различные образовательные программы, чтобы они получили востребованные компетенции и смогли успешно трудоустроиться", - говорится в сообщении по итогам рабочего визита в республику гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, передает "Интерфакс".

Делегация АСИ приняла участие в круглом столе "Проблемы занятости и подготовки кадров в Ингушетии", на котором председатель республиканского правительства Владимир Сластенин посетовал, что в регионе остро стоит вопрос подготовки кадров, уровень безработицы один из самых высоких в стране, а уровень зарплат - один из самых низких. Поэтому для реализации новых инвестпроектов Ингушетия нуждается в специальных кадрах.

На круглом столе также обсуждались лучшие практики и проекты АСИ и партнеров в кадровой сфере, в числе которых - "Страна мастеров", где молодые люди учатся вести самостоятельную экономическую деятельность, "Фабрика предпринимательства" по созданию бизнеса и "Атлас удаленных профессий" - цифровой портал для поиска дистанционной работы.