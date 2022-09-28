Декабрьская индексация тарифов ЖКХ добавит 0,5 п.п. к годовой инфляции в России

28 сен. 12:49

Досрочная индексация тарифов ЖКХ, которая пройдет в России с 1 декабря, может добавить 0,5 процентного пункта к инфляции за год, заявил зампред Центрального банка России Алексей Заботкин в кулуарах банковского форума "Казначейство".

"Этот эффект порядка половины процентного пункта добавит", - цитирует его "Интерфакс".

В рамках базового прогноза регулятора годовая инфляция по итогам текущего года составляет в районе 11-13%, в будущем году - 5-7%, выход на цель "вблизи 4%" ожидается по итогам 2024 года. Заботкин уточнил, что для достижения последней цели текущие темпы роста цен с поправкой на сезонность должны приближаться к 4% уже с начала 2024 года либо конца 2023 года.

"По сути дела, этот прогноз предполагает, что мы будем иметь некоторый повышенный инфляционный фон в первой половине следующего года, а далее к концу следующего года текущие темпы роста цен уже устойчиво вернутся на 4%", - пояснил зампред ЦБ.